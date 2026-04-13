隣人の男性を切りつけ殺害しようとした疑いで無職の男が逮捕されました。無職の小原俊容疑者（35）はきのう、山梨・中央市の自宅アパートの廊下で別の部屋に住む男性（55）の首を包丁で切りつけた殺人未遂の疑いで逮捕されました。男性は命に別条はないということです。警察によりますと、小原容疑者は犯行後、現場から車で逃走しましたが、親族の家にいたところ逮捕されたということです。警察の調べに対し、小原容疑者は容疑を認