〈「女の人が中にいる」寝ている義父をいきなりリモコンで…翻訳家・村井理子さんが語る、義母の介護で「ギョッとした」浮気・物盗られ妄想〉から続く「どちらさま？誰かに似ているようですけれど」【写真】この記事の写真を見る（3枚）作家の村井理子さんが、認知症になった義理の母の視点で実際に起きた出来事を綴った『全員悪人』（CEメディアハウス）。昨年12月に文庫版が刊行された本作には、支えてくれるヘルパーさんや