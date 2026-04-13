フォークシンガー松山千春（70）が12日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。10日の東京・多摩公演でスタートした春のコンサートツアーで起こったハプニングを明かした。松山は10日から春のコンサートツアーを開始した。「俺としては順調に歌って。2部が終わって、楽屋に着替えに行った時にパッとと時計を見たら9時10分。俺、ビックリしたぞ」と切り出した。「本来コンサート自体、9時までだって言われて