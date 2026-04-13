ボーイズグループ「MONSTA X（モンスタエックス）」が、米ニュース番組に出演し、米国公演をアピールした。10日に「FOX11」朝のニュース・エンターテインメント番組「Good Day LA」に出演した。韓国メディアのスポーツ京郷は13日「米国での3枚目アルバム『Unfold』のリリースに合わせて米国を訪れ、ライブステージや軽快なトークで好評を得た。ワールドツアーの北米日程発表により、現地ファンの期待も高まっている」と報じた。番