2026年の注目タイトルとして、配信界隈で存在感を高めているのが4月16日発売予定の『トモダチコレクション わくわく生活』だ。リリース前にもかかわらず、体験版の配信をきっかけにゲーマーたちの間で話題が広がっている。 （関連：【画像】圧巻の“再現度”に視聴者も驚いたホロライブ・宝鐘マリン、兎田ぺこら、大空スバルのMii） 本作は、プレイヤーが島の管理人となり、自ら作成したMiiたちの生