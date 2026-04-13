ホテルズドットコムは、「ワールドカップキャンペーン」を4月5日から13日まで実施する。アメリカ、カナダ、メキシコの対象ホテルを対象に、最大20％割り引く。設定ホテルと割引価格の一例は、15 スタンディッシュ アベニューNWが75,374円から、XV ビーコンが207,130円から、テラネア リゾートが84,838円からなど。