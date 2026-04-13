ボーフム（ドイツ2部）に所属するMF三好康児が、今季3ゴール目を記録した。2024年夏からボーフムでプレーしている現在29歳の三好は、12日に行われたブンデスリーガ2部第29節のブラウンシュヴァイク戦に先発出場し、リーグ戦6試合連続でスタメンに名を連ねた。そして、1−0でリードして迎えた45＋5分にフィリップ・ホフマンとの連携でペナルティエリア内から三好が左足を一閃。ボールは弧を描いてゴール左上隅に吸い込まれ、