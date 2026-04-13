お笑いコンビ・エルフの荒川さんは4月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑い芸人・ZAZYさんとのツーショットを公開しました。【写真】荒川＆ZAZYのピンクツーショット「めっさギャルでさいこう」荒川さんは「春の訪れ」とつづり、写真を2枚載せています。ツインテールにピンクのファー付きブーツ姿の自身とピンクのシアーコート姿のZAZYさんが並ぶツーショットです。2枚ともそれぞれ異なるポーズを披露しています。コメントで