４月１２日夜、北海道旭川市の神居古潭で、１８歳の男性が川に流される事故がありました。現在も警察と消防による捜索が続けられています。１２日午後６時半すぎ、男性と一緒にいた人から「川のほとりで遊んでいたところ、友人が川に沈んでいった」と警察に通報がありました。警察や消防によりますと、１８歳の男性が仲間と河川敷で花火や川遊びをしていたところ、友人の女性が川に流されたため、助けようとして男性が流されたとみ