４月１２日に行われた北海道・帯広市長選挙で、新人の上野庸介さんが現職を破り、初当選を果たしました。一夜明け、上野さんが意気込みを語りました。上野庸介さんは１２日に投開票された帯広市長選挙で、４期１６年の実績をアピールした米沢則寿さんに７０００票余りの差をつけ、初当選しました。一夜明け、上野さんが自宅で意気込みを語りました。（初当選した上野庸介さん）「ある意味謙虚に、だけど公約で申し上げたよう