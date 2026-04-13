難関私大である早慶上智やMARCH。STARTOタレントの出身大学と聞いて、ギャップに驚くファンも多いかもしれません。All About ニュース編集部は3月12〜13日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に「高学歴STARTOタレント」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「早慶上智・MARCH出身と聞いて驚いたSTARTOタレント」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：菊池風磨（timelesz・慶