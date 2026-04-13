天心に手数とスピードで凌駕され、反撃の術もなし。エストラーダはただただ打ち負けた(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext選手生命の危機に瀕していた元世界2階級制覇王者は、本能の赴くままに立ち向かってきたサムライに、身も心も打ち砕かれた。4月11日に両国国技館で行われたボクシングのWBC世界バンタム級挑戦者決定戦で、元2階級制覇王者の同級1位ファン・フランシスコ・エストラーダ（メキシコ）は、同級2位の那須川天心