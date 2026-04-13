アディダス ジャパンは、スポーツ前後のリフレッシュをサポートする「PURECHILL（ピュアチル）」および「PURECHILL SLIDE（ピュアチル サンダル）」を4月9日から発売した。スポーツやジムの後に、心身をリフレッシュすることが、次のパフォーマンスや試合の結果に大きな影響を与えるといわれている。「PURECHILL／PURECHILL SLIDE」は、積み重ねたトレーニングの後に、エネルギーを取り戻すためのチルタイムに着目したアイテム。「