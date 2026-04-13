「ペルチェ式除湿機」山善は、コンパクト設計で下駄箱やクローゼットなどの狭小空間での湿気対策に適した「ペルチェ式除湿機」を同社が運営するインターネット通販サイト「山善ビズコム」やECモール「くらしのeショップ」、ならびに全国のホームセンターや家電量販店などで、4月下旬から順次販売を開始する。今回発売する「ペルチェ式除湿機」は、ペルチェ効果による冷却・結露の原理を採用したコンパクト除湿機。電流を流すと冷却