春になると、羊の毛刈りが行われます。毛を刈られた羊は、まるでヤギのように見えますが、では、アルパカはどうなるのでしょうか?実は今、埼玉県にある「東武動物公園」の人気者・アルパカの「しらたま」が毛刈りを行ったことが公式Xで公開され、その衝撃のビフォーアフターが話題となっています。【おしらせ】アルパカ・しらたまは毛刈りを行いました。しらたまの刈った毛はリスの巣材へ活用予定です。※首が長いヤギとよく間違え