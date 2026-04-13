オリジナルデザインTシャツアサヒペンは、ユニクロ イオンモール鶴見緑地店リニューアルオープンに合わせ同店限定のオリジナルデザインTシャツ、トートバッグの発売および店頭プロモーションに協力する。同取り組みは、ユニクロが全国で推進する「地域の文化や生活を発信し、地域の消費者に長く愛される店舗づくり」を目的とした地域協業施策の一環とのこと。トートバッグアサヒペンは、地元の魅力を発信するユニクロ イオンモール