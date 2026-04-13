劇団EXILEの小澤雄太（40）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。女優の天海祐希（58）とのオフショットを披露した。小澤は「加藤凌平との対決に負けて一生懸命Y字バランス（罰ゲーム）撮ってたら見本を天海さんが見せてくれました」と解説。「100点のY字を見せていただきながやるY字バランスは恥ずかしさ倍ですが、、、有り難すぎて一生の宝物になりました！」と明かした。そして「2枚目は失礼にも程がある私の足で顔