持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は4月9日、4月1日より販売している「『焼肉ビビンバ』のおすすめポイント」を発表した。調査は4月2日〜6日、全国「ほっともっと」の店長38名を対象に行われた。(左) 焼肉ビビンバ、(右) 肉増し焼肉ビビンバ「焼肉ビビンバ」(660円)は、醤油ベースの甘めのタレで炒めた「牛焼肉」を中心に、小松菜と油揚げの和え物、ゆず大根、白菜キムチ、豆もやしナムルといった、彩り豊かな5種の具材