「靴下屋」「Tabio」「TabioMEN」などの靴下専門店を運営・展開するタビオは、イギリスを拠点に活動する世界的なニット作家・テキスタイルアーティスト、ドナ・ウィルソン（Donna Wilson）氏との初のコラボレーションソックスを、4月17日から公式オンラインストアおよび国内の対象店舗で発売する。今回のコラボレーションでは、ドナ・ウィルソンの代表的なキャラクターや、彼女の独創的なセーターの柄を、Tabioならではの繊細な編