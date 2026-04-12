乙女座・女性の運勢 対人関係が好調なタイミング。新たな出会いも生まれやすく、会話から楽しいヒントが得られる多い時期です。その一方で、社会面では重要な転機を迎えており、現状に対し前向きな挑戦心が燃え始めているでしょう。「ここは踏ん張りどころだ」という直感と共に、行動を始める流れかも。もしそうなら非常にいい状況ですが、いま親しくかかわる人たちは、必ずしもあなたに共感しません。話すことで意欲が削がれては