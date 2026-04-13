お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）が、13日までに自身のインスタグラムを更新。シュールなオフショットを公開した。「1人で自撮りしてるのにこの笑顔」と書き出した小杉。半分見切れた顔で屈託ない笑顔を浮かべる自撮りをアップした。「ここでしかこんな顔ならないよ」とつづり「#ディズニーシー25周年」と紹介。「#スパークリングジュビリープレビュー」「#東京ディズニーリゾートより御招待」と添えた。