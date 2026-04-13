上：「ヤクルト400免疫腸活」、下：「ヤクルト400LT免疫腸活」ヤクルト本社は、乳製品乳酸菌飲料「ヤクルト400」および「ヤクルト400LT」を免疫機能維持と腸内環境改善を表示した機能性表示食品として、「ヤクルト400免疫腸活」および「ヤクルト400LT免疫腸活」にリニューアルし、6月1日に発売する。同社は、企業理念に基づき、免疫領域を重要な研究分野として位置づけ、乳酸菌を通じた免疫調節機能の研究に長年取り組んできた。両