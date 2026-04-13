欧州連合本部＝2月、ブリュッセル（ロイター＝共同）ハンガリー議会総選挙でマジャル党首率いる新興野党の中道右派「ティサ（尊重と自由）」が圧勝する見通しとなったことを受け、欧州の首脳からは12日、歓迎の声が相次いだ。政権交代の実現と、オルバン政権が乱してきたEUの結束の復活への期待感を示した。EU当局者によると、フォンデアライエン欧州委員長はマジャル氏に電話で祝意を伝え、緊密に協力していくことで一致。フ