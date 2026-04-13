モントワールは4月14日から順次、セルフケアをコンセプトにしたブランド「Gummy-na(グミーナ)」から、機能性表示食品『グミーナ むくみケア』を全国で発売する。グミーナ むくみケア同商品は、一時的に自覚する顔や脚のむくみを軽減する機能が報告されているレモン由来モノグルコシルヘスペリジンを1袋(36g)当たり300mg配合した。立ち仕事やデスクワークによるむくみ悩みに着目し、サプリメントよりも手軽に続けられる新しいケアの