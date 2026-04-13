元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏が、12日放送のTOKYO FM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜午後10時30分）に出演。音楽プロデューサー小室哲哉の通帳にまつわるエピソードを語った。社会学者の古市憲寿氏とトーク。これまで会った人の中で一番のお金持ちについて語り合う中、古市氏と親交のある小室について「小室さんは（お金を）使わないですか？」と質問した。古市氏は