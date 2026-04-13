漫画家・冨樫義博先生がこのほど、「HUNTER×HUNTER」の最新話に関するコメントを公式Xにポスト。最新話への期待の声とともに、そこに添えられていた、奥様からの応援イラストも話題となり、世界中のアニメファンから、28万ものいいねが寄せられています!No.430、人物ペン入れ完了。420話〜の掲載時期はジャンプ編集部の発表をお待ちください。. 妻から頑張る力をもらいまくっております。#アルテミス2#シャイニングシアター (@Un4