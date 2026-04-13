【頭皮にアルティメットクールバーストキャンペーン】 実施期間：4月10日～ サンスターグループは、男性向けシャンプー「サンスタートニック」とアニメ「遊☆戯☆王デュエルモンスターズ」のコラボによる「頭皮にアルティメットクールバーストキャンペーン」を4月10日より実施している。 サンスタートニック