【漫画】本編を読むもしも大切に育ててきたわが子と血がつながっていないと知ったら、あなたならどうするだろうか。『うちの子、誰の子？ もしもわが子が取り違え子だったら』（ママリ：原案、たけみゆき：漫画/KADOKAWA）は、娘の出生の真実を知った夫婦が、血縁と愛情の間で揺れ動く姿を描いた物語だ。 主人公のサキは、長い不妊治療の末に授かった娘・サクラを育てながら、夫と3人で穏やかな日々を送っていた。しかしある日