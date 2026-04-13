ＮＨＫで１０日に放送された「プロ野球２０２６中日―阪神」（１９時３０分から７５分間）の平均世帯視聴率が１０・８％（平均個人視聴率は５・８％、以下カッコ内の数字は平均個人視聴率）だったことが１３日、ビデオリサーチの調べで分かった（数字は名古屋地区）。この試合は２回一死満塁から木下の遊ゴロ併殺崩れの間に中日が１点を先制。３回二死二塁のチャンスで細川が左中間フェンス直撃の適時二塁打を放ち２―０とリ