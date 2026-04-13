元うたのお兄さんの杉田あきひろが１３日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。逮捕されてから１０年経過した思いをつづった。杉田は２０１６年４月１３日、東京都内で覚醒剤取締法違反の現行犯で逮捕され、同年６月に東京地裁で開かれた公判で覚醒剤使用を認め、懲役１年６月、執行猶予３年の判決が言い渡された。杉田はこの日「２０１６年４月１３日、僕は逮捕され東京の湾岸警察署に勾留されました。あれから１０年が経ちました