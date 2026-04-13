日本農産工業は、発売50周年を迎えたブランド卵であるヨード卵・光のパッケージをリニューアルし、4月6日から全国で順次販売開始した。パッケージリニューアル刷新のポイントは3点。1点目はブランドロゴで、親しまれてきた「光マーク」を品質の高さと歴史、親しみやすさを象徴するデザインへ変更した。2点目は新キャッチコピー「まったり濃厚、深まるしあわせ。」を採用したこと。食卓の時間を豊かにするおいしさを表現した。3点目