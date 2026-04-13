BTSのVが、圧倒的なステージ支配力と変幻自在なビジュアルで世界中のファンを魅了した。BTSは4月12日、高陽（コヤン）総合運動場メインスタジアムで、3日間にわたる韓国公演の最終日を締めくくった。【写真】BTS・V、ツアー初日の“最強ビジュアル”Vは公演中、ステージを広く使ったダイナミックな動線と凄まじい集中力を見せ、ファンの視線を釘付けにした。また、Vのスタイリングも公演の没入感を高めた。前髪で額を覆った短髪の