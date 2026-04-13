BTSが作ったのは、ただの1位記録ではない。3週連続で首位を守るという、14年ぶりの記録だ。【写真】BTS・V、ツアー初日の“最強ビジュアル”米ビルボードの4月13日の予告記事によると、新アルバム『ARIRANG』が、2026年4月18日付のメインアルバムチャート「ビルボード200」で3週連続1位を記録した。これはK-POP作品として初の3週連続首位だ。さらに、ビルボードの歴史の中でも、グループのアルバムが同チャートで3週以上トップを守