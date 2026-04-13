BTS・JINともバラエティ番組で共演したことで知られる女優チ・イェウンと、ダンサー兼振付師のVata（バタ）が、熱愛説を即座に認めた。4月13日、チ・イェウンの所属事務所C-PIエンターテインメントは、本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「同僚として過ごしてきた2人は、互いに良い感情を持って交際しています。温かい目で応援していただければ幸いです」と公式コメントを発表した。【写真】まるで兄妹？BTS・JINとチ・イェウン