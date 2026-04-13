【カービィのエアライダー パワーアップアイテムピンズコレクション】 7月 発売予定 価格：6,600円（1BOX10個入り） エンスカイは「カービィのエアライダー パワーアップアイテムピンズコレクション」を7月に発売する。価格は1BOX10個入りで6,600円。 本製品はNintendo Switch 2用ゲーム「カービィのエアライダー」に登