【リボルテック アメイジング・ヤマグチ バットマン・ビヨンド Classic Ver.】 予約開始：4月17日12時 2027年2月 発売予定 価格：9,900円 海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ バットマン・ビヨンド Classic Ver.」を4月17日12時より予約開始することを発表した。発売は2027年2月を予定しており、価格は9,900円。 本製品は、未