俳優・堤真一主演のＴＢＳ系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（日曜・午後９時）が１２日にスタートし、初回の世帯平均視聴率が９・４％を記録したことが１３日、分かった。個人視聴率は５・７％。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）同ドラマはパラスポーツの車いすラグビーが舞台。堤が演じるのは“天才すぎる”頭脳と知識を持ち合わせた大学の准教授・伍鉄。弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体を