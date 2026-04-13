あなたは読めますか？突然ですが、「葬る」という漢字読めますか？「冠婚葬祭」などで非常によく目にする漢字ですが、訓読み（送り仮名がついた形）になると、意外と読み方に迷う方もいるのではないでしょうか？気になる正解は……「ほうむる」でした！葬るとは、死体を墓に納めたり弔ったりすること。転じて、ある事柄を表に出ないように始末して世間から隠したり、社会的な地位を失わせたりすることを意味します。例文としては、