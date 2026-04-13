１日、柳州市融安県のランダイスギ板材生産企業で働く作業員。（柳州＝新華社記者／黄孝邦）【新華社柳州4月13日】中国広西チワン族自治区柳州市融安県ではここ数年、特色ある材木「香杉」（コウスギ）の資源を生かし、栽培から木材加工、レジャー・観光などを一体化させたエコ産業体系を構築してきた。特色あるコウスギ板材産業は、地域の林業・農業に携わる人々に増収をもたらし、農村振興をけん引する産業へ発展した。県内