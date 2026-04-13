６日、枝を運び、巣を作るコウノトリ。（天津＝新華社配信／郭連友）【新華社天津4月13日】中国天津市武清区で、国家1級重点保護野生動物のコウノトリが巣を作り、子育てをする様子をカメラが捉えた。（郭連友）６日、枝を運び、巣を作るコウノトリ。（天津＝新華社配信／郭連友）６日、枝を運び、巣を作るコウノトリ。（天津＝新華社配信／郭連友）６日、枝を運び、巣を作るコウノトリ。（天津＝新華社配信／郭連友）６日、ひな