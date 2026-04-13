■MLBドジャース2−5レンジャーズ（日本時間13日、ドジャー・スタジアム）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カードドジャースの佐々木朗希（24）が本拠地でのレンジャーズ戦に今季3度目の先発、4回、94球を投げて、被安打5（1本塁打）、奪三振6、四死球5、失点2（自責点2）。3回に同点ソロを浴びると、2死から勝ち越し点を奪われた。5四球と制球も苦しみ2敗目を喫した。佐々木は「1番の反省は