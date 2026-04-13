◇NBAレイカーズ131ー107ジャズ（2026年4月12日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が12日（日本時間13日）の本拠地ジャズ戦で先発出場。レギュラーシーズン最終戦で22得点10リバウンドを記録。今季初のダブルダブルを達成した。レギュラーシーズン最終戦で八村が魅せた。スタメン出場すると、第1Q残り8分55秒に左ウイング付近からドライブイン。エルボ−付近からジャンプショットを決めて初得点