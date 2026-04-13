メジャーリーグ・ドジャースの大谷翔平選手が2試合連続の先頭打者アーチ！今シーズン第5号ホームランを放ちました。1番指名打者で出場した大谷選手。最優秀投手賞にあたるサイ・ヤング賞を2度獲得したテキサス・レンジャーズのデグロム投手の初球をとらえ、約158km/hのストレートを第5号ホームラン。2試合連続の先頭打者アーチで、連続出塁記録を46試合に伸ばします。一方、今シーズン3度目の先発となった佐々木投手は、ホームラン