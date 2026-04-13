フィギュアスケート・ペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの“りくりゅう”こと三浦璃来（24）と木原龍一（33）が13日、都内で所属する木下グループの入社式にサプライズ出席した。グループで計333人の新入社員の前で、スケートリンクに登場。五輪金のフリー曲で、リフトを披露して大歓声を浴びた。滑った後にマイクを握った三浦は「ご入社まことにおめでとうございます」と祝福し「私たちも競技を始めたときは不安な気持