親子とみられる女性2人の遺体がみつかり、夫とみられる55歳の男を殺人の疑いで逮捕しました。警察によりますと、きょう午前0時20分ごろ、愛知・安城市のマンションで「娘と妻を殺した」と男から110番通報がありました。警察官が駆けつけると、50代くらいと10代半ばくらいの女性が倒れているのが見つかり、いずれもその場で死亡が確認されました。警察はこの部屋に住む職業不詳・中村孝一容疑者（55）を殺人の疑いで緊急逮捕し、「