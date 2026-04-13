フォークシンガー松山千春（70）が12日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。13年8月に62歳で亡くなった歌手藤圭子さんについて言及した。松山は10日の多摩公演から春のコンサートツアーをスタートさせた。14日には岩手公演が控えている。松山は岩手出身の歌手として、一関市出身の藤さんの名前を出した。「俺はあの人北海道かなと思ったら、生まれは岩手県一関。一関で生まれて、北海道は名寄、そして旭