ゴールデンウイークの期間中に、多くの観光客が訪れる伊勢神宮の周辺では、連休後半の5月2日から、渋滞緩和のための大規模な交通規制が実施されます。今年のゴールデンウイークは、5月2日からの後半が5連休となっていて、伊勢神宮周辺では例年以上の混雑が予想されています。このため、伊勢市内では、神宮周辺道路の渋滞対策として、5月2日から6日まで、大規模な交通規制が行われ、伊勢神宮の内宮と外宮に近い、伊勢自動車道下り線