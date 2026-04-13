三重県鈴鹿市にある伊奈冨神社では、春の訪れを告げる淡い紫色のツツジが参拝者を出迎えています。別名「つつじ山」とも呼ばれる伊奈冨神社の裏山や境内には、数千株のムラサキツツジが自生していて三重県の名勝にも指定されています。今年は昨年の猛暑や雨不足の影響で、例年楽しめるような開花状況ではないということですが、3月末に開花し始めたムラサキツツジの群生が木の間から差し込む日の光を浴びながら参拝者を出迎えてい