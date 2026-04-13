中国・雲南省名物の毒キノコ入り鍋がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】さまざまな野生キノコ…ぐつぐつ煮込んだお味は？「中国で、雲南省の名物、野生のキノコ鍋を人生で初めて食べました！ 幻覚が見える毒が入っていて、タイマー付の鍋で加熱時間を厳格に管理されます！ その毒キノコ、見手青を恐る恐る口に入れてみると、一瞬で全身に衝撃が走る美味！ 芳醇な旨味と、クリーミーな舌触り、まるでフォアグラのようです！」