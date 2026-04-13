三重県尾鷲市では、珍しい品種のムラサキオンツツジが見ごろとなっています。尾鷲市曽根町の城山公園のふもとから山頂にかけては、オンツツジと、紀伊半島南部にのみ自生する固有種のムラサキオンツツジ、約2800本が群生し、見ごろを迎えています。今年は、3月下旬からの気温上昇と雨の影響で、つぼみが一気に膨らみ、開花が進んたということです。公園内では、すでに満開に近い木も見られる一方、これから咲き始めるつぼみの木も